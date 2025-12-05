Passerini: "Milan non puoi restare a guardare: servono un centravanti, un esterno e uno stopper"

Il Milan esce sconfitto dallo Stadio Olimpico: il gol di Mattia Zaccagni a 10 minuti dal termine dei regolamentari dell'ottavo di finale di Coppa Italia ha condannato il Diavolo all'eliminazione. Ora per i rossoneri rimangono campionato, con il piazzamento Champions League come primo obiettivo ribadito ieri da Allegri, e la Supercoppa Italiana, che si giocherà a Riyad tra pochi giorni. In questo contesto il giornalista Carlos Passerini, questa mattina propone un commento su ciò che aspetta il Diavolo da qui a un mese. Le sue parole nel pezzo del Corriere della Sera.

Il commento di Carlos Passerini: "La trasferta di Torino lunedì sarà già il primo crocevia, visto che domenica Napoli e Juventus si toglieranno punti nello scontro diretto del Maradona. Poi Sas-suolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina: se c'è un momento per accelerare, è questo. In attesa del mercato di gennaio. Dove il Milan non potrà restare a guardare, se vuole alzare il livello di una rosa oggi troppo corta. Servono — in ordine di urgenza — un centravanti, un esterno destro e uno stopper. Lo si è visto anche ieri".