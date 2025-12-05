Zazzaroni: "Cos'è il Milan senza Modric e una punta degna di interpretare il ruolo?"

vedi letture

Il primo passo falso del Milan dopo la sconfitta in apertura di campionato contro la Cremonese, arriva in una gara a eliminazione diretta. Da un lato dispiace per un obiettivo come quello della Coppa Italia, assente da tempo immemore nella sala trofei rossonero, e per il fatto che Allegri ha grande feeling con la competizione; dall'altro può starci che la "sveglia" per il Diavolo sia arrivata in questo modo, un campanello d'allarme per far sì che la squadra rimanga concentrata e non si sieda sugli allori di un'ottima prima parte di stagione.

Il commento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, pubblicato sul proprio giornale questa mattina in merito alla eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano della Lazio: "E cos’è il Milan senza Modric, né una punta centrale degna di interpretare un ruolo che è fondamentale? Una squadra monca, costretta ad attaccare con due fantasisti abituati a sfruttare altri territori, in questo caso Leão e Loftus-Cheek, Pulisic solo in chiusura".