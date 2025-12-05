Tabellone Coppa Italia: si andrà avanti senza il Milan. Il programma
Si riporta di seguito il tabellone della Coppa Italia 2025-2026:
OTTAVI DI FINALE
martedì 2 dicembre 2025
21:00 Juventus-Udinese 2-0
mercoledì 3 dicembre 2025
15:00 Atalanta-Genoa 4-0
18:00 Napoli-Cagliari 10-9 d.c.r.
21:00 Inter-Venezia 5-1
giovedì 4 dicembre 2025
18:00 Bologna 2-1 Parma
21:00 Lazio 1-0 Milan
martedì 13 gennaio 2025
21:00 Roma-Torino
martedì 27 gennaio 2026
21:00 Fiorentina-Como
QUARTI DI FINALE
Bologna– Lazio
Juventus – Atalanta
Inter– Roma/Torino
Fiorentina/Como – Napoli
LAZIO-MILAN, LE DICHIARAZIONI POST GARA DI ALLEGRI
"Chi vince - ha spiegato Massimiliano Allegri a SportMediaset nel post Lazio-Milan - ha sempre ragione, la Lazio ha vinto una partita in cui ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata e chi segnava per primo vinceva: abbiamo avuto un'occasione e on abbiamo fatto gol, poi non abbiamo difeso bene sul calcio d'angolo. Jashari ha fatto una bella partita dopo tanto tempo, Ricci ha fatto una buona partita. Dispiace essere usciti perché ci tenevamo ma ora obbiamo mettere tutto da parte e pensare al Torino. Dobbiamo essere arrabbiati: quando perdiamo e veniamo eliminati ci deve essere dispiacere. D'altra parte dobbiamo guardare in avanti, c'è Torino e Sassuolo prima della Supercoppa Italiana in Arabia. Sul gol potevamo difendere meglio. Avevamo il comando della partita e abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili: abbiamo regalato una punzione, un calcio d'angolo e abbiamo subito gol. È successo con la Cremonese e col Pisa: diventiamo pericolosi e dobbiamo migliorare... Leao anche stasera ha avuto una bella occasione, si è mosso bene dentro e fuori l'area: quando non c'è va occupata con altri giocatori. Ha fatto una buona paritta e si è messo a disposizione della squadra. Non bisogna deprimersi perché abbiamo una stagione davanti e l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo. Abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due: abbiamo bisogno dei centrocampisti, di fare più gol sulle palle inattive. Gimenez deve ancora rientrare".
