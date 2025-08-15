Fuga di talenti all'estero: Giovanni Leoni è ufficialmente del Liverpool

Alla fine, Giovanni Leoni si è trasferito al Liverpool. Obiettivo di mercato del Milan, il 18enne è stato annunciato in questi minuti dai campioni d'Inghilterra. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Il Liverpool FC ha completato l'acquisto del difensore Giovanni Leoni dal Parma, subordinatamente all'autorizzazione internazionale e all'esito positivo della domanda di permesso di lavoro".

Ci sono già le prime dichiarazioni del talento italiano, che potrà crescere ulteriormente al fianco di un mostro sacro come Virgil van Dijk: "Sono molto felice di essere qui. È davvero una bella sensazione e sono onorato di essere qui". 