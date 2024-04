ufficiale Kevin Zeroli prolunga con il Milan fino al 2028

Belle notizie in arrivo da Casa Milan. Il club rossonero ha annunciato il rinnovo di contratto di Kevin Zeroli, capitano della Primavera e già entrato nelle rotazioni di Stefano Pioli in prima squadra quando necessario. Il centrocampista rossonero ha esteso il suo contratto per quattro anni, fino al 30 giugno 2028. Un grande traguardo per il giocatore e anche per il Milan stesso che blinda così uno dei suoi gioielli migliori, proprio nella settimana in cui la squadra Primavera si giocherà, venerdì pomeriggio, la semifinale di Youth League contro il Porto.

Questo il comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Kevin Zeroli fino al 30 giugno 2028. Kevin è approdato al Milan nel 2010, fino a indossare in questa stagione la fascia di capitano della Primavera rossonera. Il 30 dicembre 2023 il giovane centrocampista ha esordito a San Siro in Prima Squadra nella partita Milan-Sassuolo vinta 1-0".