Accade oggi: Ibra e Nocerino stendono così il Siena nel 2012

Accade oggi, era il 29 aprile del 2012 e il Milan allenato da Massimiliano Allegri vinceva nettamente e senza troppe fatiche per 4-1 in casa del Siena. In quella partita, valevole per il 35^esimo turno del campionato calcistico di Serie A 2011\2012 i rossoneri andarono in gol grazie a Cassano (ultimo sigillo in rossonero), Nocerino e una doppietta di Zlatan Ibrahimovic.