Dal Portogallo: il Milan ha scelto Diogo Costa per sostituire Maignan. Mendes al lavoro per la cessione sui 45 milioni

Secondo quanto riportato dal giornalista portoghese Luís Pinto Coelho attraverso la testata 'BolaNaRede', Diogo Costa, portiere del Porto, sarebbe stato scelto dal Milan per rinforzare la porta rossonera, indebolita dal probabile addio di Mike Maignan che potrebbe trasferirsi in Premier League quest'estate.

La stessa fonte garantisce che il procuratore Jorge Mendes è già sul posto per lavorare su entrambe le attività e che Diogo Costa potrebbe essere ceduto dal Porto per circa 45 milioni di euro.

MAIGNAN PUNTO INTERROGATIVO

Il Milan deve ripartire dalle certezze, che in questo momento sono tre: Loftus-Cheek in mezzo, Pulisic sulla fascia destra e Leao su quella sinistra. L'inglese e lo statunitense saranno senza dubbio confermati, il portoghese ha una clausola molto alta, che scoraggia le pretendenti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport però, il problema sono gli altri punti interrogativi ancora da risolvere.

Mike Maignan - Il portiere a Milanello sta spesso sulle sue, separato dagli altri, ma è un tipo ambizioso e vorrebbe avere almeno l'illusione della vittoria perché il suo obiettivo è alzare trofei, in rossonero o altrove. Il suo contratto scadrà nel 2026 e non ci sono incontri in programma, anche perché le richieste per l'ingaggio restano alte.