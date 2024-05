Sarri: "Se non fosse arrivato il no da parte di Berlusconi al Milan, non avrei mai allenato quel grande Napoli"

vedi letture

Il sito della Gazzetta dello Sport riporta alcune parole di Maurizio Sarri, che dal circolo Arci Matassino dove si trovava per sostenere uno dei sei candidati sindaco, ha parlato così di Arrigo Sacchi, che lo ha spesso elogiato negli ultimi anni: "Arrigo è uno dei pochi che ha cambiato il calcio. C’è un prima Sacchi e un dopo Sacchi nell’ultimo secolo”. Non è un mistero che Sarri, qualche anno fa, è stato vicino a sedersi sulla panchina del Milan: "Se non fosse arrivato per me il no da parte di Berlusconi al Milan, non avrei mai allenato quel grande Napoli”.

Sul suo futuro dopo l'addio alla Lazio, Sarri ha spiegato: "Il mio futuro? Fra 2-3 anni smetto e mi occuperò di aiutare il mio territorio e le persone che se lo meritano per quello che hanno fatto negli anni. Sono ancorato a Figline, sono cresciuto in piazza. Poi ho giocato nelle giovanili del Figline e cinque anni in prima squadra. Devo rendere grazie a chi mi ha cresciuto, gli allenatori e tutti coloro che hanno fatto parte della mia carriera. E oggi sono qui a prendere un caffè con il mio amico da sempre Valerio Pianigiani. Così come nei giorni scorsi mi sono fermato a un allenamento degli Under 12 locali e ho visto il calcio vero. Sono tornato a casa con un senso di contentezza”.