Capello: "Theo purtroppo ha mollato. Gimenez? Mi piace come si muove, ma fin qui è stato troppo timido"

Intervistato dai taccuini della Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato di Milan, soffermandosi in modo particolare sui singoli, come ad esempio Rafael Leao, che è chiamato ad un importante salto di qualità con Max Allegri in panchina, e Santiago Gimenez.

La fine del Theao: un vero peccato.

"Sì, un peccato. È stata la corsia mancina più bella d’Europa, molto in termini di corsa, meno con la testa. Hernandez purtroppo a un certo punto ha mollato".

Leao dovrà anche assistere meglio Gimenez.

"Il messicano aveva fatto vedere cose importanti, è giusto tenerlo. Diamogli tempo".

Quale il centravanti giusto in rosa con lui?

"Un attaccante d’area, come dice Tare. Ma bisogna trovarlo come si deve: c’è sempre il discorso del peso della maglia da tenere in considerazione".

Cosa le piace in particolare di Gimenez?

"Come si muove. Fin qui è stato troppo timido".