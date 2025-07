Allegri è l'allenatore giusto per Leao? Capello: "Ma crede molto in Rafa. Ora gli sta grattando la pancia, poi bisogna vedere..."

Intervistato dai taccuini della Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato di Milan, soffermandosi in modo particolare sui singoli, come ad esempio Rafael Leao, che è chiamato ad un importante salto di qualità con Max Allegri in panchina, e Santiago Gimenez.

A 26 anni occorre decidere cosa fare da grandi: o si svolta davvero o si resta nella zona grigia.

"Per un atleta è l’età della maturità: o ci sei o non ci sei. Ma, nel suo caso, è soprattutto l’età della continuità. Da uno come lui è lecito attendersi un rendimento di alto livello, però con costanza. Allegri deve riuscire a tirargliela fuori. Intanto, lo farei lavorare molto sulle conclusioni, tante volte arriva a tirare ma poi sbaglia. Esercizi specifici per tirare da varie posizioni, insomma. Bisogna fare come facevo io con Ibra, quando finiva l’allenamento... E poi deve migliorare nella posizione passiva quando gli altri hanno palla. Ma il salto di qualità deve trovarlo essenzialmente dentro di sé".

Fonseca e Conceiçao l’hanno “bastonato” parecchio: castighi eccessivi?

"Mettere in castigo un giocatore per me è una cosa da bambini. In teoria dovrebbe servire a dimostrare che con te non si scherza, ma se decidi di porti in questo modo, significa che manchi di leadership. Io credo che questo tipo di dinamiche vadano risolte nello spogliatoio. E comunque di base un allenatore deve mettere in campo i migliori".

Allegri è il tecnico giusto per lui in questo momento? L ’altro giorno ha speso parole importanti.

"Max crede molto in Rafa, perché crede nei giocatori di qualità. Ora gli sta grattando la pancia, bisogna poi vedere dopo...".