Oggi Samuele Ricci in conferenza stampa: a che ora e dove seguire l'evento

vedi letture

Nella giornata di oggi sarà presentato in conferenza stampa il primo acquisto della sessione estiva di calciomercato del Milan, Samuele Ricci. Il centrocampista arrivato dal Torino per 23,5 milioni di euro più bonus ha firmato un contratto di quattro anni più opzione sul quinto e ha già cominciato ad allenarsi con i nuovi compagni a Milanello. L'appuntamento è per questo pomeriggio a Casa Milan alle ore 14.30: l'evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV e sul canale YouTube rossonero. La redazione di MilanNews.it offrirà come di consueto il live testuale, parola per parola.

Questo il comunicato ufficiale del Milan per l'acquisto di Ricci:

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci dal Torino FC. Il centrocampista italiano ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029 con diritto di opzione a favore del Club per il prolungamento fino al 30 giugno 2030.

Nato a Pontedera il 21 agosto 2001, Samuele Ricci cresce nel Settore Giovanile dell'Empoli, con cui debutta in Prima Squadra nel settembre 2019, e totalizza 91 presenze e 3 gol con i toscani. Nel gennaio 2022 passa al Torino, con cui colleziona 113 presenze e 4 reti.

Ricci, dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili italiane, nel giugno 2022 debutta in Nazionale maggiore, con cui vanta 10 presenze.

Samuele Ricci indosserà la maglia rossonera numero 4".