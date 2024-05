MN - Milan-Zirkzee, rossoneri molto caldi: soldi e una-due contropartite per arrivare alla clausola

Il Milan è da mesi al lavoro per Joshua Zirkzee e lo ha fatto ben sapendo quelle che sono le condizioni contrattuali e di prezzo dell’attaccante olandese del Bologna. Non è una novità recente quella della clausola da 40 milioni valida per tutti (svelata da Matteo Moretto lo scorso 21 dicembre e poi confermata da MilanNews in più occasioni), presente nel contratto di Zirkzee, che al quarto piano di via Aldo Rossi considerano l’attaccante giusto per prendere l’eredità di Olivier Giroud, seppur con caratteristiche tecniche diverse rispetto al francese.

Il Milan ha scelto Zirkzee da mesi e da mesi ci sta lavorando su, forte e consapevole del prezzo massimo per il quale Joshua può venir via da Bologna. Con il club emiliano, poi, c’è in ballo il diritto di riscatto di Alexis Saelemaekers, fissato a 12 milioni oltre al milione incassato in estate per il prestito e c’è l’intenzione di usarlo come parziale contropartita economica per abbassare il lato cash di Zirkzee così come proveranno a inserire anche Lorenzo Colombo.

Lavori in corso, con l’obiettivo di chiudere un grande colpo offensivo.