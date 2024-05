MN - Milan, individuato il profilo dell’allenatore. La strategia: si punterà sul mercato giocatori

Giorni importanti a Casa Milan, sul tavolo la scelta del nuovo allenatore e le strategie di mercato per l’estate.

Per ciò che concerne il nuovo tecnico, dal club filtra che il profilo è stato individuato, ma non ancora chiuso. Il nome d’altronde verrà ufficializzato solo al termine della stagione, quando si chiuderanno anche i rapporti con Stefano Pioli, e si deciderà la modalità di separazione.

Sarà un allenatore di prospettiva, con idee tattiche offensive e infatti per dare continuità al lavoro di quest’anno a livello tattico si lavorerà sul 433 o 4231. Per la comunicazione definitiva del nuovo tecnico servirà attendere ancora qualche giorno.

Per il Milan la scelta dell'allenatore è delicata ma altrettanto importante sarà rinforzare la rosa. Il Milan punterà molto sul mercato dei giocatori in questa sessione estiva, in programma c'è una campagna acquisti ambiziosa. Si sceglierà di spendere per una squadra più forte.

I ruoli che andranno migliorati sono noti. Si comincerà dalla punta, soprattutto dopo l’addio di Giroud. Serve un profilo forte in quella zona del campo. Poi un centrocampista centrale con caratteristiche difensive. Un difensore centrale e un terzino destro.

di Antonio Vitiello