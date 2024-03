Verso Fiorentina-Milan: i precedenti al Franchi sorridono ai Viola

vedi letture

Sabato sera all'Artemio Franchi di Firenze andrà in scena l'anticipo della 30^ giornata di Serie A fra la Fiorentina di Vincenzo Italiano ed il Milan di Stefano Pioli. Il bilancio complessivo delle partite in campionato fra queste due storiche compagini italiane sorride ai rossoneri, che hanno vinto 80 dei precedenti 180 incontri, pareggiandone 48 e perdendone 52, 37 dei quali addirittura in trasferta.

Stando dunque ai dati forniteci da magliarossonera.it, potremmo dire che la trasferta di Firenze è da sempre particolaremnte ostica per il Milan, come confermato non solo dall'importante numero di sconfitte ma anche dal fatto che in 89 partite il diavolo è riuscito ad imporsi in sole 27 occasioni, pareggiandone 25. L'auspicio è che dunque sabato le cose possano cambiare, anche in virtù delle ultime due stagioni, nelle quali il Milan ha sempre perso a Firenze incassando 6 gol facendone 4.