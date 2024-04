Verso Juventus-Milan, Il Giornale: "Pioli stuzzica i nerazzurri per sfidare i bianconeri"

In vista di Juventus-Milan di questa sera, Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Pioli stuzzica i nerazzurri per sfidare i bianconeri". Durante la conferenza stampa di ieri alla vigilia della sfida contro la squadra di Allegri, Stefano Pioli ha stuzzicato l'Inter: "Negli ultimi 4 anni l’Inter è stata la squadra più forte e ha vinto solo 2 scudetti. Noi non siamo mai stati la più forte del campionato, abbiamo provato a lottare per le posizioni di vertice, alcune volte ci siamo riusciti ma non sempre abbiamo alzato il livello del gioco".

Il tecnico rossonero ha poi continuato: "La nostra semifinale di Champions è stata poco valorizzata forse per la mia comunicazione e il successo dell’Inter ha ingigantito i malumori del nostro mondo. I complimenti di Inzaghi gli fanno onore ma credo sia più facile fare i complimenti agli avversari quando vinci. Non so quanti punti ha preso l’Inter l’anno prima dal Napoli (18, ndr), quindi le stagioni cambiano, per essere di quel livello il Milan dev’essere molto forte".