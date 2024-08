Verso Parma-Milan, Fonseca ha deciso: "Domani spazio a Okafor dal primo minuto"

Alla vigilia di Parma-Milan, in programma domani sera al Tardini per la seconda giornata di Serie A 2024\2025, è Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa da Milanello il tecnico rossonero Paulo Fonseca. Questo un estratto delle sue parole in vista dell'imminente sfida di campionato contro i ragazzi di mister Pecchia:

Chi al posto di Morata: Okafor o Jovic?

"Devo essere onesto, domani giocherà Okafor. Sarà una partita diversa. Vogliamo avere una capacità di giocare alto diversa rispetto a sabato col Torino. Okafor durante la settimana ha dato buone risposte, e le caratteristiche della partita vanno bene per le sue qualità. Domani giocherà Noah. Luka potrà essere utile in un'altra parte della partita. Domani penso che sarà difficile, avremo bisogno di una capacità di pressione più alta e diversa. Per questo gioca Okafor".