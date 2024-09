Vieri: "Il Milan può stare dietro all’Inter per lo Scudetto"

Ai microfoni di DAZN ha parlato così l'ex nerazzurro Christian Vieri sulla lotta per lo Scudetto. "Scudetto al Milan? Può stare dietro all’Inter. Se mi chiedete se può conquistare un posto Champions dico di sì, ma l’Inter secondo me è la rosa più forte del campionato senza dubbio. Poi ci sono Milan, Juve e Napoli che sono lì. La squadra di Conte gioca una volta alla settimana e sappiamo cosa vuol dire avere un Conte a piena disposizione per tutta la settimana".