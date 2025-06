Zancan: "Sarebbe un azzardo ritenere Modric un titolare inamovibile di questo Milan"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il collega Federico Zancan ha fatto un po' il punto della situazione in casa Milan soffermandosi in modo particolare sull'uscita di Tijjani Reijnders è l'arrivo in rossonero di Luka Modric:

"Modric basterà? No, perché perdi il miglior centrocampista e forse il miglior giocatore della rosa. Un giocatore che un motore completamente diverso rispetto a quello di Luka Modric, che ricordiamo fa 40 anni fra poco. Il croato l'ha dimostrato anche nell'ultima stagione al Real Madrid: ti può dare minuti di qualità, ma quanti te ne può dare? Ancelotti l'ha utilizzato a singhiozzo. Mezz'ora di grande qualità te la può dare.

L'arrivo di Modric credo sia per cercare di colmare una falla del Milan clamorosa di quest'anno, cioé l'assenza di personalità, di giocatori di personalità che siano anche agli altri l'esempio di come si sta in campo, di come si interpreta una partita e anche un allenamento. Ma non può essere l'unico colpo a centrocampo, ci mancherebbe. È chiaro che manca un centrocampista con quelle caratteristiche, che sa girare la palla, però sarebbe un azzardo ritenere Modric un titolare inamovibile di questa squadra, perché ripeto non glielo si può chiedere".

Zancan ha poi continuato: "Bisognerà capire se ci saranno anche altre cessioni, Maignan se n'è parlato, Theo Hernandez. A quel punto il Milan avrebbe tanti soldi, già li ha se andasse in porto, come sembra, la cessione di Reijnders. Non c'è bisogno di una rivoluzione tecnica, non mi aspetto una rosa completamente stravolta, penso lo sappia anche Allegri. Poi non serve nemmeno una rosa extra large, perché chiaramente il Milan avrà solo il campionato e la Coppa Italia, e quindi m'aspetto non magari un numero spropositati di giocatori ma 3 o 4 si: terzino destro, attaccante...Ci sono dei dubbi, ma secondo me la base per ripartire c'è".