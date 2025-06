La prima di Ancelotti col Brasile è uno 0-0. Ma ci sono segnali incoraggianti

Non sarà stato un debutto da favola, ma per Carlo Ancelotti c’è comunque motivo per sorridere. Il suo Brasile fa 0-0 contro l’Ecuador, nelle qualificazioni sudamericane per il Mondiale 2026, mostrando però segnali incoraggianti sul piano dell’organizzazione e della tenuta difensiva. Nel post partita il commissario tecnico italiano ha espresso soddisfazione per il risultato, consapevole della difficoltà del contesto e della forza dell’avversario: “È stata un’ottima partita difensiva, ho visto più fluidità nel possesso palla. È un buon punto e affrontiamo con fiducia la prossima sfida”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Le occasioni da gol, tuttavia, sono state poche. Ancelotti ha sottolineato le difficoltà del match: “Le condizioni non erano ideali per una gara ben coordinata. Abbiamo avuto chance con Vinicius e Casemiro, ma l’Ecuador ha difeso molto bene. Non è stato semplice trovare spazi”.

Il ct ha anche ammesso che l’ultimo terzo di campo è stato gestito con poca lucidità, complice un terreno di gioco non perfetto: “Non sempre avevamo palla pulita negli ultimi metri, ma non voglio cercare scuse. Dobbiamo migliorare”.

Ancelotti, al suo primo impegno sudamericano, ha elogiato l’atmosfera dello stadio e l’accoglienza ricevuta: “Grande calore e rispetto, seppur in uno stadio tutto a favore dell’Ecuador. Usciamo fiduciosi”.