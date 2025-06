Juventus, il Fenerbahce piomba su Vlahovic: offerti 30 milioni

Sempre incerto il futuro di Dusan Vlahovic. La stagione che si è appena conclusa, e che porterà poi al Mondiale per Club fra una settimana, è stata avara di soddisfazioni per l'attaccante della Juventus nonostante il raggiungimento in extremis della qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Igor Tudor ha compiuto una buona rincorsa ma la società ora chiede un passo in avanti e che torni a lottare per il titolo. L'attaccante serbo comunque ha raggiunto la doppia cifra segnando 15 reti in 41 partite fra le varie competizioni.

Il Milan su Dusan

Nonostante questo la conferma non è per niente scontata. Sull'attaccante infatti si starebbe muovendo il Milan del neo-tecnico Massimiliano Allegri che già lo ha guidato a Torino sponda bianconera. L'attaccante però dovrebbe ridursi l'ingaggio con il club di via Aldo Rossi che è al lavoro per eventualmente spalmare la cifra su più anni di contratto.

Offerta pronta dalla Turchia

La concorrenza ai rossoneri però arriva anche dall’estero. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Fenerbahce avrebbe pronta un’offerta importante. Il club turco metterebbe sul tavolo 30 milioni di euro con un contratto da 10 milioni annui al calciatore. Dalla Continassa stanno riflettendo, vedremo quale sarà la decisione.