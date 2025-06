Serie C, anche la Spal è fallita: "Epilogo doloroso, ma le condizioni non lo rendono possibile"

La Spal è fallita ufficialmente. Lo storico club di Ferrara non riuscirà a iscriversi al prossimo campionato di Serie C. È il terzo fallimento del club in 21 anni.

Ogni estate ci sono delle società che falliscono. Il Brescia dopo 114 anni di storia si avvia verso il fallimento, dopo un finale di stagione incredibile con la truffa dei crediti d'imposta comprati da Cellino, ma che in realtà erano fasulli. Fallisce pure la Spal, club altrettanto glorioso che ha annunciato la non iscrizione al prossimo campionato. Per il club di Ferrara è il terzo fallimento negli ultimi ventuno anni.

Mancava solo l'ufficialità, quella che dava al mondo della Spal ancora una residua speranza, ma ora pure quella è svanita. La Spal ha comunicato che non si iscriverà al prossimo campionato di Serie C: "Epilogo doloroso, ma le condizioni non lo rendono possibile".