Vieri su Modric: "Porterà tutta la sua esperienza. Potrà fare bene ai giocatori del Milan"

Sul palco della Milano Football Week ha parlato anche l'ex attaccante Christian Vieri. Queste le parole riprese da MilanNews.it

Che Milan trova Allegri?

“Siamo in pieno mercato. Ho letto che forse Theo va via. Reijnders era uno dei più forti. Theo lo metto tra i primi tre al mondo quando sta bene. Maignan si dice voglia andare al Chelsea, che é tra i primi cinque al mondo. Se vanno via loro, devi prendere gente forte quanto loro. Poi se vanno via Theo e Maignan, anche magari Leao vorrebbe andare via. Quindi nel Milan Tare e Allegri hanno una bella rottura da sistemare”.

Come lo vedi Allegri?

“Da quello che so io é stato molto bene fermo. Cosa chiediamo a Max? La società cosa gli chiede? Scudetto? Qualificazione Champions? Se comprano qualcuno poi dipende…”

Modric?

“Grandissima qualità, ha vinto tutto, porterà tutta la sua esperienza. Giocatore stra importante, potrà fare bene ai giocatori del Milan”.