Cherubini: "Paratici-Milan? Non è giusto quello che è successo. La sua non è un'inibizione che impedisce di poter operare in una società"

Federico Cherubini, direttore sportivo del Parma, ha parlato così Sportitalia di Fabio Paratici e del suo mancato arrivo al Milan: "Sulla vicenda di Fabio penso che non sia stato giusto tutto ciò che è accaduto, in particolare le grandi discussioni sul fatto che lui non abbia potuto firmare per l’inibizione. Io credo che noi tutti che abbiamo vissuto quella vicenda abbiamo pagato tantissimo, ha cambiato le nostre carriere e in qualche caso anche le nostre vite e quelle delle nostre famiglie. È stata una vicenda molto pesante. Fabio è arrivato a due mesi dal termine della squalifica, ma non si tratta di un'inibizione che impedisce di poter operare in una società.

Credo che si sia esagerato in un contesto in cui nella storia sono esistiti dirigenti inibiti, io stesso sono rimasto alla Juve con un’inibizione di 12 mesi che non mi permetteva di fare ogni giorno il mio lavoro. Impedisce solo di fare alcune cose, credo che Fabio avrebbe potuto iniziare a fare già alcune cose. Non so perché non sia andato al Milan, credo sia ora di chiudere quella pagina. E' stata una vicenda pesante per tutti, è arrivato il momento di chiuderla".