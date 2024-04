Zeroli festeggia il rinnovo: "Non c’è posto in cui preferirei essere! Grazie a tutti e forza Milan"

vedi letture

Grande giornata per Kevin Zeroli. Il capitano della Primavera rossonera, che ha già collezionato dei gettoni in prima squadra nel corso di questa stagione, oggi ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028. Un traguardo che il centrocampista classe 2005 ha commentato con grande emozione attraverso un post Instagram sul suo profilo personale. Ecco cosa ha scritto Zeroli sui social: "Non c’è posto in cui preferirei essere! Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo accordo. Non potrei essere più emozionato per il futuro. Forza Milan!"

Questo il comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Kevin Zeroli fino al 30 giugno 2028. Kevin è approdato al Milan nel 2010, fino a indossare in questa stagione la fascia di capitano della Primavera rossonera. Il 30 dicembre 2023 il giovane centrocampista ha esordito a San Siro in Prima Squadra nella partita Milan-Sassuolo vinta 1-0".