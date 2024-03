Alla scoperta di Steve Tashjian: il consulente atletico che ha avuto un'esperienza al Milan

L'indiscrezione è stata riportata in primis da Repubblica e confermata anche dallo stesso Tashjian attraverso i suoi social. Steve Tashjian, Head of Sport Science and Conditioning, ha avuto un mandato al Milan come consulente nei mesi scorsi (ad ora non si prevede un ingresso in società in futuro). Andiamo a scoprire nel dettaglio l'identikit Steve Tashjian nel ruolo di consulente atletico.

Nel 2019, Steve Tashjian è stato protagonista e fondatore della sua azienda di consulenza per le performance di alto livello in ambito sportivo, dal nome “Elevation Project“, Società che collabora con organizzazioni e club d’élite, comunità e istituzioni per costruire team e squadre “Ad alte prestazioni“. Ciò che è doveroso ammettere è che il ruolo di Tashjian nell’organizzazione dello staff di Milanello e del Milan ha visto solo una consulenza e che non prevederà la sua presenza nel futuro dello staff di Pioli. Infatti, in un'intervista al Podcast “Changing The Game Project” Si è parlato di quella dell’americano come di una consulenza. Consulenza, per altro, che viene definita “recently signed“, quindi “già firmata di recente“. Nello specifico, il lavoro dell’americano si basa sulla “costruzione di team con alti livelli di performance” e sul “tutoring di allenatori e gruppi di lavoro“. Tashijan, che “ha vissuto nei contesti lavorativi dove la pressione è alta“, si definisce un MPT, “Master Personal Trainer”, e un FAFS, “Fellow of Applied Functional Science” (tecniche di approccio alla valutazione, riabilitazione e allenamento per le prestazioni neuro-muscolo-scheletriche).

Calcio e non solo, l'inizio di carriera nel 2007

L'avventura di Steve Tashjian nel mondo del calcio e nello sport ha inizio nel lontano 2007, quando viene assunto dai Columbus Crew, squadra americana della MLS. Il ruolo di Tashjian con il club americano fu quello di Head Fitness Coach con il compito di curare il recupero dei giocatori dopo gli infortuni (“End stage rehabilitation“). Dopo due anni la sua carriera prenderà forma soprattutto in Premier League. Ad assumerlo è l’Everton, squadra che gli assegna proprio il ruolo, oltre che di Head of Sport Science and Conditioning, proprio di End Stage Rehab Specialist.

A confermare questa consulenza, le parole di Tashjian sui propri canali social: "Sono lieto di annunciare che sarò consulente di un entusiasmante progetto ad alte prestazioni sportive dell'AC Milan. Sono onorato di lavorare in un club così storico, un gigante dello sport mondiale".