Chiusa definitivamente la stagione 2023-2024 del Milan. Ma è già iniziata quella nuova

Si è conclusa definitivamente venerdì la stagione 2023-2024 del Milan con la sconfitta in amichevole contro la Roma per 2-5. A Perth, in Australia, i rossoneri guidati da Daniele Bonera, tecnico temporaneo in attesa dell'ufficializzazione del nuovo allenatore, hanno chiuso il primo tempo in svantaggio per 2-1 (gol di Baldanzi, Theo Hernandez e Abraham) e poi hanno subiti il dilagare dei giallorossi nella ripresa con le reti di Angelino, Dybala e Azmoun. Da precisare, comunque, che il Milan non sia stato fortunatissimo all'Optus Stadium, considerando i tre pali colpiti (clamoroso l'incrocio dei pali di Jimenez nella ripresa).

Tutti in campo

Daniele Bonera ha dato spazio a quasi tutti coloro che erano a disposizione, compresi diversi giovani della Primavera come Jimenez (in campo tutta la gara dopo l'infortunio subito con la Primavera tre mesi fa), Nava, Bartesaghi, Zeroli e Simic. A Perth c'è stata poi anche l'ultima apparizione in maglia rossonera di Olivier Giroud, che ha giocato solo il primo tempo. Da segnalare infine lo splendido gol del momentaneo 1-1 di Theo Hernandez con un perfetto sinistro al volo dal limite dell'area su assist di Adli.

Ed è già futuro

E ora c'è subito da pensare al futuro. Il ritiro pre-stagione comincerà entro il 10 luglio a Milanello con la classica giornata di raduno e vedrà certamente la presenza del nuovo allenatore; con ormai ogni probabilità, la persona individuata per questo ruolo è Paulo Fonseca. Nella prossima settimana è prevista la firma dell'annatore portoghese come nuovo tecnico del Diavolo. I contatti con il suo entourage sono costanti e si mette in piedi la proposta definitiva: pronto un contratto biennale dal valore di 2.5 milioni di euro più bonus. Ci sarà anche un'opzione per il terzo anno.