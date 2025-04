ufficiale la finale di Coppa Italia 2024-2025 sarà tra Milan e Bologna

vedi letture

Ci siamo! È ufficiale la composizione della finale della Coppa Italia 2024-2025: si giocherà all'Olimpico di Roma il prossimo 14 maggio tra Milan e Bologna. I rossoneri ci sono arrivati battendo Sassuolo, Roma e Inter, mentre i felsinei di Vincenzo Italiano hanno battuto il Monza, l'Atalanta e questa sera l'Empoli (2-1 il risultato finale).

Per i ragazzi di Conceiçao, quella contro il Bologna può davvero rappresentare l'ennesima occasione (forse ultima) per provare a salvare una stagione negativa, soprattutto per quanto concerne il percorso in Serie A e in Champions. Guidati da un super Luka Jovic, il Milan potrebbe alzare un'altra Coppa dopo la Supercoppa Italiana vinta contro l'Inter a gennaio. Proprio contro l'Inter, il Milan ha vinto tre Derby in una singola stagione considerando tutte le competizioni per la terza volta nella sua storia, dopo il 2004/05 e il 1971/72. Una "bestia nera" Per Simone Inzaghi e i suoi nerazzuri in questa stagione, così positiva per il Milan per quanto riguarda le stracittadine contro i "cugini" Interisti.

Dall'altra parte il Bologna, grande sorpresa di questa stagione guidata dal suo leader offensivo Orsolini, e da un tecnico, Vincenzo Italiano, che secondo diversi rumors sarebbe stato nelle lista dei desideri di Paratici, obiettivo sfumato per il ruolo di prossimo ds del Milan.