Sergio Conceiçao, futuro già segnato. O forse no?

vedi letture

Da settimane ormai si parla dell'addio di Sergio Conceiçao al termine di questa stagione. Lo stesso portoghese si è lamentato delle tante voci che stanno circolando ormai da tempo sul futuro della panchina del Milan: "Dal primo giorno del mio arrivo ho cominciato a leggere di candidati al mio posto. Ci vuole rispetto, non so da quanti anni il Milan non è in corsa per vincere due titoli" le sue parole dopo il match contro l'Atalanta.

CHANCE IN AUMENTO - Il Milan continua ad essere orientato a cambiare allenatore, ma dopo la vittoria nel derby e la conquista della finale di Coppa Italia le chance di conferma di Conceiçao alla guida del Diavolo sono aumentate leggermente. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che se fino a martedì le possibilità del portoghese di restare al suo posto erano praticamente nulle, ora sono salite fino al 10%. E se dovesse alzare anche la Coppa Italia il prossimo 14 maggio a quel punto le sue chance aumenterebbero ulteriormente fino ad arrivare al 30%. Ricordiamo che il contratto firmato lo scorso dicembre dall'ex Porto scade nel 2026, ma il club di via Aldo Rossi ha la facoltà di rescindere già a giugno.

MANCA UN CANDIDATO FORTE - A favore di Conceiçao c'è il fatto che il Milan non ha ancora scelto il nuovo direttore sportivo ( D’Amico e Tare sono sulla lista, i contatti sono quotidiani, la scelta s’avvicina, ma nulla è stato deciso) e dunque per ora manca un vero candidato forte per la panchina milanista. E così il portoghese può giocarsi le sue ultime carte in questo finale di stagione. Fondamentale sarà però alzare la Coppa Italia e conquistare così un posto nella prossima Europa League. Altrimenti le sue possibilità di conferma tornerebbero allo 0%.