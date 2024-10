CorSport - Il club ha rinunciato a un vice Theo in estate. Ora in tre si giocano il suo posto

vedi letture

Il Milan e soprattutto Paulo Fonseca hanno la volontà di tornare in campo e cercare di dimostrare a tutti che il peggio è alle spalle, che il valore vero della squadra non è quello a singhiozzo che si è visto fino a questo momento. Per farlo, però, il tecnico portoghese dovrà subito fronteggiare un'assenza pesante nelle prossime due giornate di campionato: Theo Hernandez è stato squalificato e salterà Udinese e Bologna. Da qui la riflessione sul vice Theo, una discussione a cui ci siamo abituati molto bene negli ultimi anni.

La (non) scelta della società

Questa mattina il Corriere dello Sport è partito da un presupposto: il club rossonero ha deciso di non investire su un vice Theo esperto per questa stagione. Con Alessandro Florenzi nell'ultimo anno di contratto e poi infortunato, sarebbe stato opportuno trovare un sostituto del francese che avesse potuto dare delle garanzie. La dirigenza ha deciso di non investire in questo senso e anzi Zlatan Ibrahimovic aveva dichiarato che il posto di vicario di Hernandez lo avrebbe preso un altro terzino ex Real Madrid come Alex Jimenez, già utilizzato con questo incarico da Pioli nel corso della passata stagione. La verità, però, è che dopo due mesi di stagione il giovane spagnolo non ha mai visto il campo con la formazione di prima squadra di mister Fonseca.

In tre per uno

Oggi Fonseca si trova dunque a dover scegliere come sostituire Theo Hernandez e in casa ha tre soluzioni ma su nessuna c'è una certezza di rendimenteo. Filippo Terracciano è il favorito, anche solo per i precedenti: è nel gruppo da gennaio ed è stato scelto dal primo minuto in una delle altre due occasioni in cui Theo, quest'anno è partito dalla panchina, contro la Lazio a Roma (nell'altra, contro il Torino, a giocare terzino sinistro fu Saelemaekers). In alternativa c'è Davide Bartesaghi a cui qualche minuto è stato concesso nel finale contro il Lecce: tempo non sfruttato a pieno con il giovane azzurro che si è fatto espellere dopo pochi minuti. Infine c'è Jimenez stesso, vice Theo designato ma presente solamente con Milan Futuro: avrà tra Udinese e Bologna la chance di mettersi in mostra?