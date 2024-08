CorSport - Ultime grandi manovre del mercato rossonero: Milan, sprint per Koné

Le parole di Paulo Fonseca non lasciavano spazio ad interpretazione, il calciomercato in entrata del Milan per lui era concluso, ma non per Zlatan Ibrahimovic e la dirigenza rossonera, che vorrebbero cercare di regalare all'allenatore portoghese un ultimo rinforzo per completare definitivamente la rosa in vista di questa lunga stagione.

Oltre a Silvano Vos, che sembrerebbe essere in dirittura d'arrivo, il Milan continua a lavorare insistentemente per Manu Koné, che oggi esordirà in Bundesliga con il Borussia Monchengladbach nella sfida casalinga contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Quella di stasera, scrive Il Corriere dello Sport, potrebbe però essere l'ultima partita in Germania per il nazionale francese, sempre che il Milan faccia sul serio affondando il colpo decisivo da qui al prossimo 30 agosto.

BENNACER PER KONÉ - Questi ultimi 7 giorni di calciomercato si pronosticano essere particolarmente intensi per il Milan, che oltre a studiare la strategia per arrivare a Manu Koné, per il quale il 'Gladbach chiede 20 milioni di euro di parte fissa, lavorerebbe anche per sfoltire la rosa di Paulo Fonseca, con Adli, Pobega e soprattutto Bennacer i principali indiziati a lasciare Milanello. L'algerino, più degli altri, potrebbe essere una pedina fondamentale nell'affare per il centrocampista francese, visto che solo una sua cessione libererebbe il posto nelle liste per Manu Koné, e dunque la conseguente possibilità per il Milan di affondare il colpo decisivo sul classe 2001.