È la settimana di Morata al Milan tra dettagli da ultimare, visite mediche e firma

Chiuso l'Europeo, Alvaro Morata è pronto a dire sì al Milan. A confermarlo non solo le ultime notizie relative ad una trattativa che sembrerebbe essere finalmente giunta ai titoli di coda, ma anche le parole al miele che l'attaccante spagnolo ha dedicato ieri sera in conferenza all'Atletico Madrid, che suonano tanto come un addio: "Voglio ringraziare Miguel Ángel Gil (il ceo dell'Atletico), il Cholo Simeone e Koke, perché hanno saputo capirmi nei momenti difficili. La festa è a Cibeles? Ebbene, sarà voltando le spalle alla fonte". Il futuro di Alvaro Morata è dunque destinato ad essere in rossonero, con gli ultimi importanti dettagli che saranno limati proprio nel corso di questa settimana.

SONO I GIORNI DELLA FIRMA DI MORATA - È iniziata la settimana che porterà Alvaro Morata al Milan. Chiuso l'Europeo, da campione e con la fascia al braccio, l'attaccante spagnolo è pronto a mettersi sulle spalle il peso dell'attacco della squadra di Paulo Fonseca, che nel corso di queste trattative ha giocato un ruolo fondamentale insieme a Zlatan Ibrahimovic. Alvaro Morata sarà dunque il nuovo attaccante del Milan per i prossimi quattro anni, con opzione per il quinto, anche se al momento le parti sarebbero al lavoro per limare gli ultimi dettagli legati ai bonus, ma potremmo dire che il grosso è stato fatto. Definiti anche questi, il Milan comunicherà all'Atletico Madrid l'attivazione della clausola rescissoria da 13 milioni che permetterà così all’attaccante di effettuare le visite mediche con i rossoneri, che però non sarebbero state ancora fissate.

VISITE MEDICHE DI MORATA: MADRID O MILANO? - Prima ancora di parlare di visite mediche è giusto aspettare che le parti risolvano gli ultimi dettagli del contratto che Morata firmerà col Milan, aspetto piuttosto importante in questa trattativa. Oggi Alvaro sarà a Madrid per festeggiare l'Europeo appena vinto, poi incontrerà i vertici dell'Atletico Madrid e comunicherà loro la sua intenzione di andare via e di trasferirsi a Milanello. Successivamente, si procederà con la prenotazione delle visite mediche dell'attaccante spagnolo, che si sarebbero potute svolgere a Madrid già nella giornata di domani secondo alcuni colleghi, anche se sarebbe più opportuno per il Milan stesso farle in Italia, a Milano per l'appunto, per motivi anche di contenuti mediatici. Per essere arrivati a parlare di questo significa che la telenovela relativa al prossimo numero 9 del Diavolo è finalmente giunta ai titoli di coda, con Morata che avrà l'arduo compito non solo di non far rimpiangere Giroud, ma anche di spezzare la maledizione dei centravanti spagnoli del Milan, connubio che nel corso della storia non ha mai realmente funzionato.