esclusiva mn - Bellinazzo: "Ritorno di Ibra al Milan? Si unirebbero due brand. Per me Cardinale ci pensa da tempo"

Quali benefici finanziari e strategici potrebbe trarre il Milan da un eventuale ritorno, magari in vesti dirigenziali o tecniche, di Zlatan Ibrahimovic? Ne abbiamo disquisito con Marco Bellinazzo, firma di rilievo de Il Sole 24 Ore.

Subito, a bruciapelo: quanto guadagnerebbe in termini finanziari il brand Milan con l’eventuale ritorno in società di Ibrahimovic?

“Si unirebbero, a livello aziendale, due brand. Ibrahimovic, come Messi e Cristiano Ronaldo, rappresenta un brand unico al mondo. Accostato a un altro brand, altrettanto potente a livello internazionale, come il Milan verrebbe a crearsi un surplus indifferente nel contesto economico dell’attuale Serie A”.

In quale veste la società rossonera potrebbe “capitalizzarlo” al massimo grado?

“Pressoché in tutte. Se devo citarne una, strategicamente vantaggiosa, direi ambasciatore del Milan nel mondo: sarebbe il massimo. Secondo me, Cardinale ci pensa da tempo”.

Cardinale pare aver ingranato la marcia in maniera significativa per lo stadio…

“Certo è che, senza uno stadio di proprietà, Milan e Inter perdono potenzialmente 50 milioni di incasso annui. Pregevole l’iniziativa lungimirante di Cardinale. Bene guardare già da adesso a Euro 2032: Milano rappresenta un epicentro strategico della manifestazione che verrà. C’è bisogno di uno stadio nuovo, moderno e appetibile al pubblico delle generazioni future”.

Il Milan ha effettuato ingenti investimenti in estate sul calciomercato. Con Redbird il club può stare sereno..

“Dopo la gestione Lee, il Milan rischiava di imboccare la via del declino. Grazie a Elliott e Red Bird adesso, sono stati risanati i conti. L’ultima gestione è stata protagonista di investimenti peculiari, che guardano al lungo termine: tutti calciatori giovani, con anni di carriera importanti davanti. Cardinale chiuderà finalmente il bilancio in utile: è riuscito a abbinare, in un solo colpo, successi sportivi - con il Milan tra le prime quattro in Champions League - a altrettanti strategie economico-finanziarie vincenti”.