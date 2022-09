ESCLUSIVA MN - Beretta: "Milan e Napoli al momento hanno fatto vedere le cose migliori. Leao? Con Theo a sinistra è un equilibrio devastante"

Fonte: Intervista di Peppe Gallozzi

Mister Mario Beretta ha risposto ai microfoni di MilanNews.it in vista della sfida tra Empoli e Milan in programma sabato 1 ottobre alle 20.45 al Castellani.

Mister Beretta questo campionato si deciderà tra chi riuscirà a gestire meglio le varie pause nazionali?

“Penso proprio di sì ma soprattutto si deciderà in relazione al Mondiali invernale. Quanti calciatori andranno via, quanti andranno avanti con le proprie nazionali, come rientreranno. E’ un’esperienza nuova, andrà studiata bene”.

Milan e Napoli sono quelle che hanno fatto vedere le cose migliori fino ad ora?

“Decisamente. Oltretutto, aggiungo, confermando quanto fatto vedere di buono lo scorso anno. Il Milan con un cammino incredibile culminato con lo Scudetto. Il Napoli aveva fatto cose ottime poi però ha trovato qualche intoppo lungo la via che lo ha rallentato al momento buono”.

Quanto incide Leao nell’economia del Milan?

“Parecchio perché ti dà varie soluzioni. Quando parte palla al piede è imprendibile, ti allunga l’avversario garantendo gol e assist. Su quella corsia di sinistra con Theo Hernandez hanno trovato un equilibrio devastante”.

De Ketelaere quando riuscirà a imporsi nelle gerarchie rossonere?

“Il calcio italiano non è un calcio facile. Non sarà entusiasmante ma è ricco di bravi giocatori e le difese concedono pochissimo. Ha bisogno di tempo, farà esperienza e saprà esprimere le sue prerogative”.

Cosa ha di più Pioli con i recuperi di Origi e Rebic?

“La capacità di far rifiatare alcuni giocatori ma anche di scegliere. Tatticamente parliamo di due giocatori che allargano il ventaglio delle possibilità offensive”.