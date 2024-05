live mn Primavera, Bologna-Milan (2-1): sconfitta pesante per i rossoneri di Abate

vedi letture

FINE PARTITA - Triplice fischio a Casteldebole. Il Bologna sfrutta un primo tempo corsaro e batte il Milan 2-1, al termine di una partita brutta e povera di grandi occasioni. I rossoblù sono stati abili a sfruttare due occasioni nel primo tempo, portandosi in vantaggio grazie a una doppietta di Ebone. Il Milan troppo poco convinto e incapace di trovare spazi nella muraglia eretta dai padroni di casa. Nel primo tempo arriva un palo di Camarda che è l'unica grande occasione per il Diavolo. Nella ripresa i rossoneri non entrano con la fame giusta e non creano pericoli fino a un quarto d'ora dalla fine quando Bonomi viene pescato da Scotti e supera con un pallonetto il portiere avversario. La parte finale di gara è spezzettata con il Bologna che gioca con il cronometro e tanti crossi imprecisi buttati in mezzo dai rossoneri. Una sconfitta, la seconda consecutiva, pesante in chiave playoff: il Milan rimane settimo, subito fuori dai posti necessari per andare in postseason. Il sesto e il quinto posto rimangono a due punti di distanza.

92' Grandissima giocata di Liberali che semina il panico e prova il tiro da fuori: si immola un difensore del Bologna e devia in calcio d'angolo

90' Sei minuti di recupero

90' Nuovo cambio per il Bologna: esce Hodzic ed entra Idaro

87' Bonomi per poco non sorprende Bagnolini dalla bandierina... si salva il portiere dei padroni di casa

87' Nel Bologna esce Menegazzo ed entra Lai

84' Forcing del Milan... Cross di Bartesaghi che Bagnolini toglie dalla testa di Camarda. Sullo sviluppo il pallone arriva sui piedi di Liberali che da buona posizione prova la conclusione: tiro deviato in angolo. E ora un altro giocatore del Bologna a terra, soccorso dallo staff medico. Ci si aspetta un recupero corposo...

82' Ripartenza velocissima di Scotti che viene fermato da Baroncioni, puntualmente ammonito dall'arbitro

81' Bartesaghi perde l'ennesimo pallone ed è costretto a spendere fallo e giallo: quarto ammonito per il Milan

78' Punizione interessante per il Bolgona: Baroncioni centra la porta ma il tiro è lento e di facile lettura per Nava che respinge

75' GOOOOL DEL MILAAAAN!!! Accorcia le distanze la squadra rossonera! Prima vera occasione e gol per il Diavolo. Ci pensa il neo entrato Bonomi che si inserisce alle spalle della difesa avversaria che commette il primo errore della gara. Scotti trova il compagno con un lancio perfetto: Bonomi controlla di petto e supera con un delizioso tocco sotto Bagnolini. 2-1 e un quarto d'ora per la rimonta!

72' Primo cambio per il Bologna: fuori l'attaccante Mangiameli e dentro il difensore De Luca. Si chiude la squadra di casa, ancora di più

71' Raffica di crossi imprecisi da parte del Milan

70' Esce Sia, entra Bonomi

69' Incredibile occasione per il Milan! Nsiala con caparbietà e forza fisica riesce a trovare spazio sulla sinistra e crossa forte e basso. Sul pallone non ci arriva nessuno nè Camarda nè Scotti che era ben posizionato e con la porta spalancata... Non sembra la giornata giusta per il Diavolo

67' Bel cross di Bakoune che per poco non trova l'inserimento di Zeroli che sfiora solamente il pallone... Bagnolini smanaccia appena in tempo

66' Un Milan disordinato e che in questo secondo tempo non ha mai creato un vero pericolo dalle parti di Bagnolini...E il tempo scorre

64' Altro cambio per il Milan: fuori Magni e dentro Bakoune. Il gioco è molto spezzettato e il Bologna non ha intenzione di accelerare i ritmi

60' Prima giocata di Sia in tutta la partita che riparte con grande velocità, cambia gioco per Scotti che, però, non riesce a crossare in mezzo. Sugli sviluppi un tiro cross di Simic che finisce tra le braccia di Bagnolini

57' Fase molto spezzettata della partita, tanti falli. Questo non giova al Milan

54' Un altro giallo per il Milan, il terzo complessivo per i rossoneri: intervento in netto ritardo di Clinton Nsiala. Non l'inizio di ripresa che ci si aspettava...

53' Si accende Liberali che prova a pescare Camarda con una scodellata alle spalle della difesa: il numero 9 del Milan la tocca di testa ma non riesce a girarla verso la porta... Bologna sempre molto stretto

51' Contatto dubbio al limite dell'area tra Amey e Camarda: per l'arbitro non c'è nulla

50' Secondo ammonito del Milan: Magni ferma Byar che si stava involando sulla fascia

46' Zeroli si sistema in posizione più arretrata, lasciando lo spazio a Liberali di agire sulla trequarti

45' Si riparte! Abate manda in campo Liberali al posto di Sala, che era anche ammonito. Trazione più offensiva per i rossoneri che sono chiamati all'impresa

FINE PRIMO TEMPO - Finisce una prima frazione molto amara per il Milan. I ritmi non sono alti fin dall'inizio ma c'è fisicità e soprattutto c'è un Bologna molto chiuso e ordinato, veloce a ripartire. Ed è così che la squadra di casa segna i due gol che stanno facendo la differenza nei primi 45 minuti: difesa del Milan presa di sorpresa e mal posizionata, con Ebone che segna una doppietta. Dal 25° in poi i rossoneri provano ad alzare i giri del motore ma i rossoblù sono serrati in difesa. L'occasione clamorsa arriva al 36° quando su una palla sporca si avventa Camarda al volo ma colpisce un palo clamoroso. Ora serve un miracolo per rimontare: al Milan servono i tre punti per mantenere vive le speranze dei playoff...

45' Due minuti di recupero

44' Buona possibilità per Zeroli che però è troppo lento nel controllare e battere a rete dal limite dell'area: quando lo fa, viene murato

42' A terra ora Hodzic del Bologna, proprio dopo un contrasto con Simic che intanto si era ristabilito. Tocca allo staff di casa entrare in campo. Ci si aspetta un recupero importante

38' Rimane a terra Simic dopo un brutto pestone di Nezirevic: entra lo staff medico rossonero. Punizione per il Diavolo ma nessun giallo per il difensore rossoblù

36' PALO DI CAMARDA! Incredibile occasione per il Milan per riaprire il match! Cross di Bartesaghi dalla sinistra che non viene respinto bene dalla difesa bolognese permette a Camarda di colpire al volo con un gran tiro, da posizione angolata. L'impatto è perfetto ma il pallone si stampa sul palo, lasciando incredulo l'attaccante rossonero

33' Bologna che sembra avere maggiore convinzione in questa fase: i padroni di casa sono ben messi in campo, chiusi e pronti a ripartire. Pochi spazi per i rossoneri

30' Ci prova a Sia a scuotere il Milan con un destro da fuori: buon tiro ma il pallone finisce alto

29' Cessa per il momento di piovere sul prato Casteldebole

24' GOL BOLOGNA. Raddoppiano i padroni di casa, cinici quest'oggi. Ancora Ebone che sigla la doppietta. Cross di Menegazzo che pesca il numero 9 ancora lasciato troppo libero dalla difesa del Diavolo e ha il tempo di schiacciare con la testa per battere un incolpevole Nava... E si fa già dura per la squadra di Abate...

22' PRIMO SQUILLO DEL MILAN! Grandissima percussione di Simic che si avventura fino alla trequarti avversaria, spezzando la linea di pressione del Bologna, e apre per Bartesaghi: il terzino fa partire un grandissimo sinistro, molto forte ma non angolato. Bagnolini respinge bene e sulla respinta nessun giocatore del Milan ha l'istinto per ribattere a rete

18' Ci prova Zeroli con la conclusione dal limite ma Camarda è sulla traiettoria ed essenzialmente blocca la conclusione non riuscendo a concludere a rete. Qualche secondo dopo filtrante per il numero 9 rossonero che si allarga sul sinistro ma il suo tiro è respinto da Amey

17' Il Milan sembra aver accusato il colpo: un po' di confusione in campo adesso, specialmente nella gestione del pallone. Diversi errori tecnici dopo il gol del Bologna

14' GOL BOLOGNA. Vantaggio per i padroni di casa: gran palla filtrante di Byar che libera Ebone tutto solo davanti a Nava. Il centravanti del Bologna stoppa e buca il portiere rossonero. Non ben posizionata la difesa del Diavolo...

13' Ammonito anche Sala per il Milan: già due gialli in meno di un quarto d'ora

11' Primo giallo del match: ammonito Rosetti dopo un intervento molto duro e pericoloso ai danni di Sia. Sanzione sacrosanta

9' Prima potenziale occasione per il Milan! Simic controlla tutto solo al limite dell'area, dopo un corner per i rossoneri: prova la conclusione ma viene murato dalla difesa

8' Non un avvio particolarmente spumeggiante a Casteldebole...Gioco spezzettato e ritmi bassi

4' Tanta pioggia, campo bagnato e scivoloso: può essere un fattore!

2' Nel pre partita lungo confronto tra Ignazio Abate e Thiago Motta: LEGGI QUI

1' Subito Milan arrembante: i rossoneri conquistano un calcio d'angolo dopo pochi secondi. L'occasione non viene sfruttata

1' Si comincia!

- Questa la squadra arbitrale:

ARBITRO: Maccarini (Arezzo)

ASSISTENTI: Bianchi (Pistoia) - Rinaldi (Pisa)

- Queste le formazioni ufficiali della sfida:

BOLOGNA (4-3-3): Bagnolini; Nezirevic, Diop, Amey, Baroncioni; Menegazzo, Hodzic, Rosetti; Byar, Mangiameli, Ebone. A disp.: Pessina, Happonen, Kongsley, Ravaglioli, Idaro, Zonta, Lai, Nesi, Tordiglione, Tonin, De Luca. All.: Magnani.

MILAN (4-2-3-1): Nava; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Sala, Malaspina; Scotti, Zeroli, Sia; Camarda. A disp.: Bartoccioni, Raveyre; Bakoune, Nissen, Paloschi, Perera; Mancioppi; Bonomi, Liberali, Simmelhack, Skoczylas. All. Abate

-----

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno e buon 1° maggio a tutti! Nonostante il giorno di festa, non si ferma il Milan Primavera che oggi scende in campo alle ore 15 per affrontare il Bologna in Emilia-Romagna, nel recupero della trentesima giornata del campionato di Primavera 1. La gara era stata rinviata per via degli impegni rossoneri in Youth League. Per la squadra di Abate, con quattro gare ancora da giocare, è fondamentale la vittoria per entrare nei primi sei posti validi per il playoff. Attualmente il Milan è settimo ma con i tre punti salirebbe in quinta posizione.