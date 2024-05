Abate e Motta a colloquio prima di Bologna-Milan Primavera: la foto

Il Milan Primavera è in campo in questi minuti a Bologna per il recupero della trentesima giornata del campionato di Primavera 1, partita che era stata rinviata in occasione della Final Four di Youth League a cui hanno partecipato i rossoneri. Prima della gara, durante le fasi di riscaldamento, l'allenatore del Diavolo Ignazio Abate si è fermato a lungo a parlare con Thiago Motta, tecnico della prima squadra rossoblù e uno dei candidati per la panchina del Milan per la prossima stagione. Lo ha riportato il canale X di Sportitalia: "Prima del fischio di inizio della sfida tra Bologna e Milan, in diretta ed in esclusiva su Sportitalia dalle ore 15:00, lunga conversazione tra i due ex compagni di Nazionale Thiago Motta, allenatore del Bologna, ed il tecnico della Primavera del Milan Ignazio Abate".

Anche il Milan ha voluto testimoniare l'evento, pubblicando una foto dei due allenatori sul profilo X del settore giovanile. Guarda qui sotto per vedere la foto: