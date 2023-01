ESCLUSIVA MN - Canovi: "De Ketelaere delusione del mercato, ma va aspettato. Milan tra i migliori scouting in Italia"

MilanNews.it

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it dopo il pareggio arrivato nei minuti finali contro la Roma, Dario Canovi, agente FIFA, ha commentato così il periodo dei rossoneri, analizzando cosa funziona e cosa no.

Cosa non ha portato il mercato estivo a questa squadra?

"Quello che si sperava da De Ketelaere non è avvenuto, e penso che sia la più grossa delusione del mercato estivo. Sono anche dell'idea che un giocatore giovane con le sue qualità va aspettato, quindi prima o dopo vedremo che l'acquisto non sarà sbagliato, ma indovinato. Per adesso, indubbiamente, non ha dato quello che ci si aspettava da lui, su questo credo non ci siano dubbi".

Cosa serve al giocatore per sbloccarsi?

"Credo che noi sottovalutiamo un po' i campionati esteri: in Belgio ci sono fior di giocatori, non è più il Belgio di una volta, anche se in Belgio è sempre stata la nazione dove giocatori ne sono venuti fuori tanti, per cui non non credo che sia quello. I nuovi i sistemi di allenamento, l'ambientazione, il tipo di gioco che facilita... probabilmente, per questo momento, ancora non riesce, o non è riuscito, ad entrare nel meccanismo, ma son convinto che ci riuscirà. Io sono abbastanza ottimista sul futuro. Forse bisognava che facessero qualcosa, o che facciano qualcosa per il portiere. Non che sia scarso quello che attualmente sta giocando, però io credo che una grande squadra che vuole vincere lo Scudetto deve avere due portieri più o meno nello stesso altezza".

Con la Roma un pareggio amaro che complica la rincorsa sul Napoli...

"Domenica il Milan ha perso una grande occasione, fino all'80esimo aveva in pugno la partita. Nessuno è perfetto, nemmeno un allenatore così bravo come Pioli. Ha sbaglio nei cambi, ci vorrebbe una palla di vetro per prevedere gli errori. E' finita con un 2-2 che sicuramente il Milan non meritava, anzi, meritava di vincere. Ora tutto dipenderà dal Napoli: io credo che riuscirà a fare risultato contro la Juventus che gioca il più brutto calcio d'Italia, ma ha una difesa di quelle che Allegri sa mettere su. Il Milan ha uno dei migliori scouting in Italia, sanno trovare i giocatori, hanno competenze e qualità. Penso che faranno qualche acquisto dal mercato invernale e qualche acquisto indovinato".

Cosa è cambiato dai mancati di rinnovi di Donnarumma, Kessie, Romagnoli e Calhanoglu, a quello che firmerà Bennacer?

"Su Donnarumma hanno indovinato, anche perché loro avevano già in mano Maignan e sapevano che era all'altezza di Donnarumma, anzi forse è anche più bravo. Kessie era un giocatore importante, ma non determinante. Era uno dei quindici titolari, ma non un titolare inamovibile. Poi credo sia anche una questione di politica aziendale e che faccia bene a non cedere alle pressioni che qualche volta, i giocatori, attraverso i loro agenti, fanno. Sono pressioni illegittime, ma dal punto di vista del club qualche volta è giusto non cedere. E credo che il Milan abbia fatto bene, comunque ha vinto lo Scudetto".

