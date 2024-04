esclusiva mn Ferrè, match analyst: "Il Milan dovrà sfruttare meglio lo spazio sulla destra. Loftus ottimo invasore ma non è un trequartista e Giroud sarebbe matematicamente una punta perfetta"

In occasione dell'importante sfida di questa sera tra Roma e Milan valida per i quarti di finale di Europa League, la redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare in esclusiva Stefano Ferrè, match analyst del nuovo progetto calcistico\tattico di House of calcio.

Milan e Roma hanno idee tattiche diverse, come mai si è vista così tanta differenza settimana scorsa?

"Pioli e De Rossi sono due allenatori diversi, a San Siro abbiamo notato queste cose: la Roma ha messo molta densità nella zona di campo dove giocava El Shaarawy, unendo anche la corsa e gli spazi occupati da Celik, Cristante e a volte Dybala, che tra l'altro era il giocatore che veniva preso da Theo. Ne abbiamo parlato anche su House of calcio, ci trovate tutti i giorni sui social dalle 19 alle 20, e infatti abbiamo capito e notato che la Roma con tutti questi giocatori in quella zona di campo "rubava" Al Milan lo spazio da attaccare. I rossoneri hanno infatti una forte mossa tattica, da usare anche stasera: gli spazi che Theo e Leao possono creare (contro il Napoli Theo segna proprio perchè il portoghese è bravo a giocare largo). Il Milan è bravo di cercare e creare lo spazio da poter attaccare, ma De Rossi ha bloccato tutto e bisognerà capire se stasera sarà ancora così o si andrà verso un altro tipo di partita".

Come potrà Pioli rispondere alle mosse tattiche dei giallorossi di De Rossi?

"Secondo me sarà importante attirare la Roma in un'altra zona del campo, cercando di portare tanto il possesso di palla sul lato destro invece che a sinistra, sia in costruzione che in sviluppo, quindi cercare di creare di più sulla catena di destra in modo da attirare i giallorossi di là e di creare spazi sul lato sinistro, questo sarà un tema chiave. Però il Milan dovrà anche capire, cosa che all'andata non ha fatto, l'idea tattica della Roma che dopo aver trovato il vantaggio con Mancini si era messa con un 442 ma con le linee molto strette tra centrocampo e difesa. Quando succede questo come devi fare per bucarli? Devi avere un giocatore bravo tra le linee, uno di qualità nello stretto non puoi avere un incursore".

Tema interessante questo del trequartista, come può il Milan sfruttare questa idea?

"Loftus-Cheek è un grande finalizzatore, un forte incursore bravo negli inserimenti, lo chiamo invasore io però tra le linee fa molta più fatica e la Roma all'andata ha imbrigliato Leao e Loftus, i due punti di forza di Pioli. Come si può rispondere a questo? La prima è sacrificare l'inglese e mettere uno che abbia più qualità come Pulisic o alzare di più Reijnders. La seconda possibilità sarebbe cambiare la disposizione, usando Loftus su Pellegrini e Reijnders su Bove, questo impedirebbe alla Roma di tenere le linee così strette, sarebbe costretta ad usare Paredes come centrocampista puro e quindi non a chiudere le linee".

L'ingresso in campo di Adlì all'andata ha smosso qualcosa, giusto?

"Certo che sì, dal punto di vista tattico il Milan ha cambiato. Se ci avete fatto caso nel secondo tempo di San Siro, Reijnders si era reso protagonista di diverse rotture di linee e spazi anche grazie all'inserimento in campo di Adli, che è molto utile tatticamente, ha garantito molto più equilibrio permettendo all'olandese di crearsi da solo lo spazio, ed è stato il giocatore che contro la Roma aveva calciato più volte in porta".

Nella Roma quanto pesa l'assenza di Cristante?

"Pesa moltissimo, perchè per i giallorossi è il giocatore in più, ti garantisce il ruolo di perfetta mezz'ala. Cristante è un giocatore che può far male, è bravo nel dare supporto in costruzione e lui si abbassa molto, con De Rossi che fa alzare i terzini e per fare questo deve abbassarsi lui. Lo potrà fare Bove? Onestamente non lo so.. Cristante è davvero il motore della Roma, è uno dei centrocampisti che corre di più in Serie A".

Che cosa è successo a Giroud?

"E' un po' appannato, prima delle recenti partite era il giocatore matematicamente perfetto, sarebbe ancora così se non fosse per i recenti gol sbagliati, non segnava tantissimo di media ma non sbagliava nemmeno così tanto sotto porta. Forse ha perso lucidità perchè è anche un attaccante che si sacrifica molto, i suoi assist non sono casuali. La risposta arriva dalla panchina. Noah Okafor è una risorsa, avrebbe dovuto segnare 3,5 gol in campionato e ne ha fatti 6, è freddissimo. Il suo ingresso è utile anche abbinato al rapporto gol\minuti giocati da parte di Jovic, un altro elemento utile per Pioli a gara in corso".