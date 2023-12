esclusiva mn - Marzorati: "Occorre un Milan ordinato: attenzione a Berardi. L'Europa League uno stimolo"

Stefano Pioli ha le spalle al muro: l'allenatore rossonero si gioca il proprio futuro nella sfida di questo pomeriggio a San Siro contro il Sassuolo, in programma alle ore 18. Discontinuità, troppi infortuni e poca cattiveria sono solo alcuni dei capi d'accusa imputati al tecnico che deve dare una risposta significativa. La redazione di MilanNews.it ha intervistato Lino Marzorati, doppio ex della sfida di questo pomeriggio. Le sue parole.

Che tipo di partita ti aspetti?

“Tatticamente, occorrerà un Milan molto ordinato. Il Sassuolo è una squadra che fa del contropiede e delle ripartenze un’arma micidiale. I rossoneri dovranno guardarsi molto bene le spalle, diciamo”.

Il pericolo più macroscopico che potrebbe derivare dalla sfida contro gli emiliani?

“Mi viene in mente Berardi, perché ci ho giocato insieme e perché il suo potenziale esplosivo, da un momento all’altro, è sotto gli occhi di tutti. I rossoneri dovranno badarci con particolare attenzione”.

Da ex calciatore: come ti spieghi i tanti infortuni che ha subito il Milan?

“Nel calcio moderno si gioca tantissimo, il numero di partite è pressoché spropositato. Non mi sorprende che le squadre, anche big come il Milan, possano finire per risultare penalizzate”.

Cosa ti aspetti dal mercato di gennaio rossonero?

“Credo che il Milan penserà a rinforzare soprattutto la difesa. Si collega un po’ al discorso fatto in precedenza: giocando tanto, a ritmi elevati, contro squadre che ti vengono ad aggredire, è normale e fisiologico che siano soprattutto i difensori a risentirne, perché costituiscono il ruolo più esposto”.

Quali devono essere gli obiettivi stagionali del Milan?

“Cercare di vincere quante più partite possibili, perché - alla fine dei conti - la classifica dice che il Milan è terzo. Poi ci sono due competizioni molto importanti come la Coppa Italia e l’Europa League. Se non sbaglio, i rossoneri non hanno mai vinto la seconda. Se la squadra di Pioli se la aggiudicasse, entrerebbe nuovamente nella storia del club. Può e deve fungere da stimolo”.