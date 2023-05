ESCLUSIVA MN - Paul Lagan (Capital Football): "Loftus-Cheek andrà al Milan. Prendono uno dei migliori centrocampisti della Premier"

MilanNews.it

In merito all'interesse del Milan per Ruben Loftus-Cheek, a redazione di MilanNews.it ha intervistato Paul Lagan, giornalista di Capital Football che ha seguito il Chelsea per gli ultimi 30 anni sia a Stamford Bridge che fuori casa.

Buongiorno Paul, ci siamo ormai per il passaggio del centrocampista inglese al Milan?

"Sì, Ruben andrà al Milan a luglio".

Come mai il club di Todd Boehly ha deciso di privarsi di un giocatore importante e ancora abbastanza giovane come lui? E per di più è un beniamino dei tifosi che lo chiamano sempre 'he is one of their own'?

"Il calciatore ha un solo anno di contratto a Stamford Bridge con l'opzione di prolungamento per un ulteriore stagione e per il club rappresenta un tesoro importante. Vendendolo adesso potranno ancora ricavare qualcosa dalla sua cessione. È al club da quando aveva otto anni e dopo il suo debutto in prima squadra nel 2014 ha giocato più di 100 partite per i Blues vincendo Premier League, Europa League e una Super Coppa conquistando anche la nazionale inglese. Questo dimostra il suo pedigree. Però forse per il giocatore è arrivato il momento di lasciare il Chelsea che è la sua famiglia e casa sua".

Un club ricco come il Chelsea sicuramente non ha bisogno di soldi... sembra strano che con Mauricio Pochettino non gli venga data un occasione per dimostrare il suo potenziale, specie perché l'ex allenatore del Tottenham ha dimostrato che sa valorizzare i giocatori inglesi: da Kane a Dier passando per Trippier e Rose. Con lui tanti giocatori al Tottenham hanno raggiunto la nazionale dei Three Lions...

"Pochettino sa che il Chelsea deve sfoltire l'attuale rosa (il club ha 33 giocatori ndr) e Ruben non fa più parte del progetto. Però questa decisione è stata presa prima dell'arrivo di Pochettino a Stamford Bridge e non sarebbe giusto dire che l'allenatore argentino abbia avuto un ruolo fondamentale nella partenza di Ruben Loftus-Cheek".

I tifosi del Milan che non lo conoscono sono ansiosi di sapere quali siano le sue migliori doti?

"Innanzitutto in Premier League non c'è nessun giocatore che abbina presenza fisica, forza e qualità come Ruben. Purtroppo nonostante questo non è mai riuscito ad imporsi in una singola posizione in campo in prima squadra. Dà il meglio di sé da centrocampista offensivo però i tanti allenatori del Chelsea negli anni l'hanno impiegato in ruoli diversi. Per Antonio Conte era addirittura un attaccante, altri l'hanno utilizzato da ala o centrale di difesa. Però in questa fase della sua carriera lo vedo bene da playmaker davanti alla difesa. Grazie alla sua stazza, è alto 191 cm, ha una presenza imponente in campo ed è molto potente quando si sbilancia in avanti con la palla al piede. Toglierli la palla è un compito assai difficile perché sa proteggerla benissimo anche in velocità".

Cosa gli è mancato finora per fare il salto di qualità?

"Per tanta gente è uno dei migliori centrocampisti in Premier League. Ma forse lui non si rende conto di quanto sia forte. Ha un temperamento un pò easy-going ma andando al Milan potrà reinventarsi sia come uomo che come calciatore. Se sta bene il primo anno farà ricredere tanti detrattori".

Ha subito anche diversi infortuni gravissimi che magari hanno un pò frenato la sua crescita?

"All'inizio della sua carriera era frustrato perché giocava poco. Poi nel 2018/19 ha subito un gravissimo infortunio, la rottura del tendine d'Achille ha avuto un impatto negativo sul suo sviluppo lineare perché ha saltato 38 partite ed è stato fuori 280 giorni, insomma una stagione intera.In totale nella sua carriera è rimasto fuori per 80 partite tra infortuni al polpaccio, coscia e piede. E anche il Covid l'ha frenato molto. Questi infortuni non hanno aiutato per far zittire chi dice che sia sempre rotto. Però credo che le ricadute siano abbastanza normali per un giocatore con il suo fisico".

Un altro ex Chelsea, Fikayo Tomori, in rossonero ha fatto abbastanza bene in questi primi 30 mesi. Come pensa che si adatterà Ruben?

"Innanzitutto la priorità sara imparare l'italiano come hanno fatto i suoi ex compagni ai tempi del Chelsea Fikayo Tomori e Tammy Abraham. È fondamentale per calarsi nella nuova realtà, imparare la cultura del paese e ambientarsi in un nuovo spogliatoio. Questo poi avrà un impatto importante sulle sue prestazioni in campo. Sono sicuro che ha tutto per farsi amare dai tifosi rossoneri come Ray Wilkins a metà anni 80".

Lei conosce i Blues meglio di tutti: Leão è un giocatore da Chelsea?

"Se devo scegliere un giocatore del Milan per il Chelsea sarebbe Rafa. Il club ha sempre ottenuto grandi successi con attaccanti forti, potenti e tecnici come il portoghese".

di Alessandro Schiavone