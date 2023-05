ESCLUSIVA MN - Vocalelli: "Milan, prendi Scamacca e tieni Diaz. Ibra nello staff di Pioli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’attualità in casa rossonera tra presente e futuro. In merito a ciò, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Alessandro Vocalelli, giornalista e opinionista. Ecco le sue parole:

Come giudica personalmente la stagione del Milan?

“Non vorrei sembrare troppo severo, ma tutto dipende dal piazzamento in Champions. Quindi, se i rossoneri batteranno la Juve, la stagione può essere tutto sommato salvabile. Altrimenti…”.

Come dovrebbe orientarsi il Milan sul mercato? Ai rossoneri sono stati accostati Scamacca, Zaniolo, Firmino e Arnautovic…

“Fossi nel Milan prenderei Scamacca. Parliamoci chiaro: basta giocatori Over 30 in attacco. Serve un giovane che ti dia continuità e che segni gol. Il centravanti mi sembra il primissimo problema da risolvere, visto come è andata quest’anno”.

Come agirebbe nei confronti di De Ketelaere?

“Rimango convinto che abbia grandissime qualità, non capisco cosa gli sia successo questa stagione. Stagione al prestito altrove? Non so se può essere la soluzione migliore. Magari potrebbe fare come Tonali, che il primo anno non fece bene, poi riuscì a esplodere”.

In casa rossonera vi sono anche esuberi?

“Scontato dirlo. Il Milan deve pensare a sfoltire l’organico e ringiovanirlo ancora di più. Cercherei quindi una sistemazione per Origi, Tourè e Rebic”.

Capitolo Ibra. Come dovrebbe agire il Milan con lo svedese?

“Ibra dovrebbe smettere, ma deve deciderlo lui perché è giusto così. È troppo importante perché venga messo alla porta. La società, in maniera intelligente, lo sta aspettando. Credo che una soluzione si troverà. Lui stesso sa che il suo fisico non è più quello di una volta”.

Qualora volesse continuare a giocare?

“Fossi nel Milan farei il possibile per tenerlo dalla mia parte. Ha un carisma unico. La società dovrà essere molto persuasiva. Proverei a convincerlo a restare nello staff”.

In quale staff? Di Pioli o di un altro tecnico?

“Di Pioli. Per me, più che sue, quest’anno le colpe vanno attribuite a chi non ha praticamente fatto mercato. I risultati sono questi”.

Leao sembra blindato, Brahim Diaz no. Il Milan dovrebbe fare il possibile per tenerlo?

“Qualsiasi sforzo possibile e immaginabile. Secondo me è tra i primi tre giocatori più forti della Serie A. Perderlo sarebbe gravissimo”.