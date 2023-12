Finalmente un bel Milan! Altri due infortuni, -1 ai 30 stagionali: qual è la verità?

Ormai il trend è il solito: non si può mai gioire al 100%. Nulla da dire sulla prestazione dei rossoneri: finalmente a San Siro si è vista una squadra compatta, unita e soprattutto con un calcio propositivo e qualitativo. Come ha detto Pioli, l'obiettivo era quello di tutelare le caratteristiche dei giocatori scesi in campo, in particolare quelle di Simon Kjaer, tornato titolare 50 giorni dopoi i diversi problemi muscolarie e sicuramente non al 100% della condizione. Ma se da un lato la prestazione è stata la migliore gara in campionato da ottobre ad oggi, dall'altra parte non si può parlare di un miglioramento sugli infortuni: ancge oggi Pobega e Okafor, appena tornato da un problema muscolare, sono usciti per altri fastidi.

Una lunga lista

Così Stefano Pioli ha spiegato gli infortuni di Pobega e Okafor a Sky Sport.'"Pobega sembra un problema all'anca mentre Okafor forse un po' affaticato, forse un crampo da fatica". Ad una lista di 26 infortuni, aggiungiamo altri tre rossoneri: Musah dà forfait alla vigilia, durante il match di fanno male Pobega, nel primo tempo, ed Okafor, nel finale di partita. Entrambi muscolari, che portano il conto dei problemi fisici da inizio stagione a 29. Un problema che, come abbiamo detto e ridetto, sta limitando nella maniera più assoluta la stagione rossonera. L'esempio più banale è Theo Hernandez spostato difensore centrale perché le alternative non ci sono stata causa infortuni. Da capire, però, la reale causa di tutti questi problemi...

Finalmente un bel Milan

Tralasciamo per un attimo il problema - oggettivo - degli infortuni, finalmente possiamo tornare a commentare una prestazione degna di nota. Qualcosa da correggere c'è ancora, certo, ma tra la gara di oggi e quella di mercoledì contro il Newcastle c'è una differenza, come direbbe Tananai, abissale. Non solo le azioni dei singoli, questa volta le azioni corali ben costruite hanno fatto la differenza, come, per esempio, il gol del 3-0 realizzato da Noah Okafor. Anche a livello difensivo i rossoneri hanno registrato netti miglioramenti, soprattutto sulla distanza tra i reparti. Ora, come dice sempre Coach Pioli, l'importante è trovare continuità, ma questa volta sul serio.