FOCUS MN - L'esordio non è più un sogno: ecco chi è Kevin Zeroli, capitano della Primavera e talento indiscusso

Kevin Zeroli ha ufficialmente fatto il suo debutto in Serie A. Non è stata la prima convocazione per il centrocampista della Primavera, di cui è Capitano e in lotta con l'Inter per vincere il titolo, oltre alla Youth League dove la squadra di Abate attendere di conoscere l'avversaria agli ottavi. Ieri, però, al minuto 75 Stefano Pioli ha richiamato Kevin per fargli fare l'esordio con la maglia del Milan a San Siro, subentrando a Loftus-Cheek. Ma adesso andiamo a scoprire chi è realmente Kevin Zeroli.

Caratteristiche

Con un importante dote tecnica e un imponente struttura fisica, quasi un metro e novanta in altezza, il giovane centrocampista originario di Busto Arsizio è sempre più un punto fermo nel presente del Milan Primavera: due reti in sei presenze in campionato, altri due importanti sigilli siglati contro il Borussia Dortmund nella Youth League.Giocatore versatile e duttile in molte zone di campo, il suo percorso sembrava esser lontano dal calcio: incontra il mondo Milan a soli 5 anni, ma prima del pallone sembrava potersi indirizzare verso la ginnastica o le arti marziali. Kevin però ha saputo imporsi nelle giovanili rossonere, fino a risultare oggi un elemento chiave, oltre che capitano, della squadra di Abate. Non solo, anche gli occhi di Stefano Pioli hanno saputo osservare i movimenti del giovane centrocampista, tanto da convocarlo nella tournèe estiva americana 2023 esordendo, inoltre nell'amichevole contro la Juventus persa ai calci di rigore.

Colonna della Primavera e non solo

Insieme a Bartesaghi, Zeroli rappresenta un diamante grezzo sul quale sarà necessario lavorarci con cura e attenzione, cogliendone le pregiate caratteristiche utili per poter risultare determinante per il futuro della squadra rossonera, ma perchè no, anche con la possibilità di crescere e migliorare al fianco dei giocatori della prima squadra. Zeroli è il futuro del diavolo rossonero, e sarà ancor più determinante lavorare bene sul presente, incentrato ora sul Milan Primavera, capolista proprio come la prima squadr

E un commento

Il talento rossonero ha espresso tutta la sua felicità su Instagram: "I sogni si realizzano! Emozione incredibile quella di fare l'esordio tra i professionisti e giocare davanti ai tifosi. Grazie a chi ha sempre creduto in me" la didascalia scelta.