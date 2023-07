Furlani signore in giallo: il Milan tenta il doppio affare con il Villarreal

MilanNews.it

Come nelle intrigate puntate de La Signora in giallo, anche il calciomercato del Milan, negli ultimi giorni, si sta tingendo di giallo e di trattative complicate sì, ma risolvibili grazie all'abilità e alle capacità della dirigenza rossonera, capitanata da Giorgio Furlani; l'amministratore delegato del club di via Aldo Rossi, nei panni di un novello 'Signore in giallo', sta, infatti, cercando di portare a termine, tra le altre, anche due trattative con il Villarreal, i gialli per eccellenza.



Chukwueze sempre vivo

La prima, anche cronologicamente, è per portare in Italia Samuel Chukwueze. L'esterno nigeriano, per caratteristiche, è da tempo in cima alla lista del Milan, ma il prezzo alto del Villarreal (che chiede più di 35 milioni, nonostante il contratto del calciatore con gli spagnoli scada tra un anno) non sta facendo registrare passi avanti nella trattativa. L'operazione non sarà semplice ma il nome di Chukwueze resta sempre vivo.



Danjuma nome nuovo

La seconda trattativa è un po' una novità delle ultime ore. Il Milan, infatti, sta sondando la possibilità di arrivare all'attaccante olandese attraverso la stessa formula utilizzata nell'ultima stagione dal Tottenham: prestito oneroso per una cifra che si aggira sui 4 milioni di euro. Chiaramente, Danjuma non rappresenterebbe il colpo per l'attacco che Pioli richiede, ma un'operazione un po' di contorno che vada comunque ad arricchire e a rinforzare il parco attaccanti rossonero.