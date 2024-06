Gazzetta - Milan al lavoro con l'agente di Zirkzee. Moncada a Londra per due obiettivi

Il calciomercato del Milan si è acceso di colpo. Formalmente e ufficialmente la sessione si aprirà solamente a partire dal 1° luglio ma il club rossonero, un po' come fatto l'anno scorso, ha intenzione di consegnare i nuovi innesti al nuovo allenatore (che sarà Paulo Fonseca, in attesa di ufficializzazione) il prima possibile. E specialmente il nuovo centravanti sarebbe bello poterlo vedere al lavoro già dal primo giorno di ritiro a Milanello con i suoi nuovi compagni.

Al lavoro per Joshua

La ricerca del numero 9, che possa raccogliere l'eredità di Olivier Giroud, è senza alcun dubbio la manovra di mercato prioritaria di questo Milan. Questa mattina la Gazzetta dello Sport prova a fare il punto sul giocatore che da diversi mesi il Diavolo ha individuato come obiettivo principale del suo mercato: Joshua Zirzkzee. Che il club rossonero lo metta davanti nelle gerarchie a tutti gli altri è chiarissimo, ora serve portarlo a Milanello. Il primo sforzo il Milan ha intenzione di farlo: verrà pagata la clausola di 40 milioni al Bologna, una cifra piuttosto bassa se si considerano le somme per i giovani attaccanti al giorno d'oggi. Manca il secondo step. L'entourage dell'olandese, in particolare l'agente Kia Joorabchian, chiede una parte di commissioni molto elevata. Si parla di almeno 15 milioni. Per politica, il Milan non ha alcuna intenzione di pagare tale cifra e per questa ragione dovrà lavorare intensamente in queste settimane per abbassare le pretese. A giocare un ruolo fondamentale e da alleato ai rossoneri è lo stesso Zirkzee che è stato convinto dai rossoneri da tempo e spinge per rimanere in Italia e trasferirsi al Milan. In generale, scrive la rosea, aleggia una sensazione di ottimismo.

Viaggio a Londra

La giornata di ieri, però, è stata molto importante per tutto il mercato del Milan. Come viene confermato dalla Gazzetta stamattina, dopo i numerosi report di ieri sera, Geoffrey Moncada è stato in viaggio a Londra. Gli obiettivi erano essenzialmente tre, di cui uno parlare proprio con Kia Joorabchian. Il dirigente rossonero però ha incontrato il Chelsea e l'argomento principale sul tavolo è stato Armando Broja. L'attaccante albanese ha la stessa età di Zirkzee ma non ha ancora trovato il contesto giusto per esplodere, debilitato anche da un brutto infortunio al ginocchio subito nel 2022. Il Milan, sfruttando i rapporti positivi con il Chelsea, lo vorrebbe portare a Milanello e idealmente affiancarlo a Zirkzee stesso: ci sarebbe posto per entrambi. Nella sua "gita" londinese Moncada ha incontrato anche l'Aston Villa. Tra le fila della squadra di Brimingham gioca il terzino inglese naturalizzato polacco Matty Cash. Si sa che i rossoneri stanno cercando un calciatore che possa competere con Davide Calabria per un posto sulla destra e il calciatore dei Villains piace molto. Il problema è costituito da un prezzo abbastanza elevato: 30 milioni di euro, il doppio rispetto alla cifra con cui è stato acquistato dal Nottingham quattro anni fa.