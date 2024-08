Gazzetta - Milan-Fofana, non è ancora finita: i rossoneri ci credono ancora

Da settimane ormai si parla dell'interesse del Milan per Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco che i rossoneri hanno individuato da tempo come rinforzo perfetto per la mediana milanista. Il club di via Aldo Rossi ha già un accordo con il giocatore, mentre non è stata ancora trovata l'intesa con i monegaschi che sono un osso duro con cui trattare.

ANCORA NEL MIRINO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan, nonostante le mille difficoltà, non ha mollato la presa per Fofana, anche se per ora il Monaco non abbassa la sua richiesta e continua a pretendere oltre 30 milioni di euro. I rossoneri non hanno però nessuna intenzione di spendere una cifra del genere per un giocatore che ha il contratto in scadenza tra meno di un anno (30 giugno 2025) e che non ha nessuna intenzione di rinnovare.

IL MILAN CI CREDE - In via Aldo Rossi ci credono ancora perchè sono convinti che Fofana voglia indossare solo la maglia del Milan. I dirigenti del Diavolo puntano forte sulla volontà del mediano francese che da tempo spinge per il trasferimento a Milanello. Il club rossonero sta tenendo comunque vive anche altre piste alternative, come per esempio quelle che portano a Manu Koné del Borussia Mönchengladbach, che ieri ha perso la finale per la medaglia d'oro alle Olimpiadi con la sua Francia contro la Spagna, e a Johnny Cardoso del Betis Siviglia (è americano, ma ha passaporto italiano quindi non è extracomunitario).