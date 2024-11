Il Milan torna alla vittoria in campionato: 3-0 secco all'Empoli. Gol per Morata, doppietta di Reijnders

Dopo due pareggi consecutivi contro Cagliari e Juventus, il Milan torna alla vittoria in campionato. E, questa volta, lo fa in maniera convincente: 3-0 all’Empoli con il gol in apertura di Morata e la doppietta di Reijnders. Tra le note di cronaca ci deve essere anche la mancata ammonizione a Fofana: il francese, dunque, non salterà per squalifica il prossimo match contro l'Atalanta a Bergamo.

LA PARTITA

Al netto di una nebbia che ha messo in difficoltà la visuale della partita, il Milan esce dalla sfida contro l'Empoli con una preziosa vittoria e soprattutto una reazione dopo le ultime uscite non proprio brillanti contro lo Slovan Bratislava e la Juventus. Finisce 3-0 a San Siro davanti a oltre 68mila spettatori, in una partita messa in cassaforte dopo 45 minuti.

Per la partita contro l'Empoli, Paulo Fonseca ripropone Musah come esterno destro alto e cambia nuovamente la cerniera centrale di difesa, con Gabbia e Thiaw che si rivedono insieme dopo la partita contro la Juventus. Si rivedono Emerson Royal e Morata, maglia da titolare per Rafa Leao che di questi tempi è tutt'altro che scontata. Niente riposo per l'imprescindibile Fofana, nonostante la diffida e l'Atalanta come prossimo avversario in calendario. Empoli che si presenta con due rossoneri di cartellino come Vasquez e Colombo e poco prima della partita il direttore sportivo dei toscani, Roberto Gemmi, ha aperto al loro riscatto.

Le amnesie difensive di Bratislava sono state cancellate, Milan compatto dietro e propositivo davanti con l'intenzione di chiudere quanto prima la partita. Segna due reti che per l'esecuzione dei marcatori è quasi identica: Morata si sblocca in campionato dopo due mesi, facendosi trovare pronto su un'azione partita dalla destra, vede il pallone arrivare, si coordina e di destro supera Vasquez sul primo palo: 1-0 al 19'. Il raddoppio al 44' parte ancora dalla destra, Viti respinge di testa, Reijnders si coordina e col destro spedisce la palla in rete.

D'Aversa cambia due uomini nella ripresa, dà un segnale di reazione al 54' con una botta di Maleh che colpisce la traversa ed è il segnale per il Milan di mantenere ancora alta la guardia. Rossoneri in controllo, fino al gol che chiude definitivamente la partita al 69' con una bella cavalcata di Reijnders che arriva dal limite e supera Vasquez: è il suo sesto gol stagionale, il terzo in campionato. Il resto della partita è accademia. I fischi di una settimana fa a San Siro si trasformano questa sera in applausi. Rossoneri che consolidano momentaneamente la settima posizione e si preparano alla sfida contro l'Atalanta. In mezzo ci sarà la Coppa Italia contro il Sassuolo. Termina dopo un mese esatto la striscia positiva dell'Empoli, fin qui piegato solo dalle "big": Lazio, Napoli e Inter a ottobre. Ora tocca arrendersi al Milan.