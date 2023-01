Il vento dell'Est soffiava sul Pallone d'Oro 2003: ecco perché non lo vinse Paolo Maldini (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ep. 340 - Perché Maldini non ha mai vinto il Pallone d'Oro

Nella carriera di Paolo Maldini ci sono due vuoti che non sono mai stato colmati a livello di bacheca: la Coppa del Mondo con la nazionale italiana e il Pallone d’Oro. Due trofei che l’attuale direttore dell’area tecnica rossonera avrebbe meritato di portare a casa, ma se per il mondiale ci sono stati risultati di squadra e fattori esterni come Byron Moreno a Corea e Giappone 2002, per quanto concerne il Pallone d’Oro c’è sempre quella domanda alla quale non si è mai data una risposta oggettiva.

Forse perché non ci sarà mai una soluzione vera al 100% a quel quesito, ma nel podcast odierno abbiamo provato ad avvicinarci a una verità. E lo abbiamo fatto non basandoci sui sentito dire o sugli archivi dei giornali, ma andando direttamente a una delle fonti primarie ovvero Roberto Beccantini, storica firma del giornalismo sportivo italiano per il quotidiano “La Stampa” che è stato giurato di France Football per l’assegnazione del Pallone d’Oro dal 1984 al 2002 insieme a Sergio Di Cesare e poi dal 2003 al 2009 prima di lasciare il posto, dall’anno successivo, a Paolo Condò.

Buon ascolto