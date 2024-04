Juve crocevia per la Champions del Milan. Quanto manca ai rossoneri per la certezza aritmetica

L'Italia potrà portare 5 squadre alla prossima Champions League. Il dato è ufficiale dopo la tre giorni europea che ha consolidato il primo posto della nostra federazione. Uno scenario che rende più agevole il cammino del Milan verso la qualificazione al massimo torneo continentale per il quarto anno consecutivo. Cosa manca per la certezza aritmetica?

La squadra è attualmente salda al secondo posto ma mancano ancora cinque giornate da giocare (sei per l'Atalanta) con in palio pertanto 15 punti (18 per gli orobici che dovranno recuperare la partita contro la Fiorentina). Il calendario mette di fronte ai rossoneri l'ultimo grande ostacolo, appena cinque giorni dopo la sconfitta contro l'Inter. Si va all'Allianz Stadium con la difesa incerottata e con la speranza è che il contraccolpo psicologico non si faccia sentire.

Questa è a oggi la classifica dalla seconda alla sesta posizione:

2. Milan 69 punti (33 partite giocate)

3. Juventus 64 (33)

4. Bologna 62 (33)

5. Roma 58 (33)

6. Atalanta 54 (32)

In caso di arrivo a pari punti si terrà conto dei punti fatti negli scontri diretti, se si tratta di due squadre. Della classifica avulsa se sono tre o più squadre. In caso di ulteriore parità si considera la differenza reti negli scontri diretti e successivamente la differenza reti dell'intero campionato. Extrema ratio, il sorteggio.



Il Milan per mettersi al riparo da ogni sorpresa senza dover guardare il risultato delle altre squadre deve ottenere 2 punti, questo poiché la sfida del 12 maggio fra Atalanta e Roma toglierà necessariamente punti a una delle due contendenti, portando la sesta in classifica a ottenere un massimo di 70 punti. Questo il calendario che attende la squadra di Stefano Pioli:

27 aprile, Juventus - Milan

5 maggio, Milan - Genoa

12 maggio, Milan - Cagliari

19 maggio, Torino - Milan

26 maggio, Milan - Salernitana

C'è anche il traguardo Supercoppa italiana, dove vi accedono le prime due classificate in campionato oltre alle due finaliste di Coppa Italia. Già qualificate lnter, Atalanta e Juventus. Il Milan a oggi sarebbe dentro e il primo avversario dal quale guardarsi è il Bologna. Per avere la certezza di partecipare al torneo basteranno 8 punti, poiché in caso di arrivo a pari punti con i felsinei i rossoneri sono avanti negli scontri diretti.