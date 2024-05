Gazzetta - Milan, è il momento delle scelte: nuovo allenatore, nuovo centravanti e i rinnovi di Maignan e Theo

La priorità in casa rossonera resta ovviamente la scelta del nuovo allenatore, ma in via Aldo Rossi si sta già iniziando a pianificare la nuova stagione e il mercato estivo. Indipendentemente da chi verrà preso come sostituto di Stefano Pioli, il grande obiettivo del Milan sarà acquistare un nuovo centravanti che dovrà prendere il posto di Olivier Giroud, il quale proseguirà la sua carriera nella Mls americana con la maglia del Los Angeles FC.

ZIRKZEE E ALTERNATIVE - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in cima alla lista del Diavolo c'è sempre il nome di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che chiede almeno 60 milioni di euro. Sull'olandese c'è una forte concorrenza, in particolare di Juventus e Arsenal, e quindi non sarà facile arrivare a lui. Per questo motivo, il club rossonero tiene vive anche altre piste alternative per l'attacco, come quelle che portano a Sesko del Lipsia, a Gimenez del Feyenoord e a David del Lille. Attenzione poi anche a Guirassy dello Stoccarda che in estate si muoverà per una cifra molto abbordabile (ha una clausola da 17,5 milioni di euro).

RINNOVI DI CONTRATTO - Oltre alla questione allenatore e al mercato, le prossime settimane saranno molto calde anche per quel che riguarda alcuni rinnovi di contratto, in particolare quelli di Mike Maignan e Theo Hernandez. Presto le discussioni entreranno nel vivo, ma si preannunciano piuttosto spinose visto che entrambi chiedono un importante aumento dell'ingaggio. Gli estimatori non mancano per tutti e due in giro per l'Europa, come per esempio Bayern Monaco e PSG. Oltre al loro prolungamento, il Milan dovrà presto affrontare anche quello di capitan Davide Calabria, che ha il contratto in scadenza tra un anno. Anche lui, come i due francesi, si aspetta un adeguamento dell'ingaggio (attualmente guadagna 2,2 milioni).