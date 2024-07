Un solo acquisto contro i 7 (al 27 luglio) di un anno fa. Fonseca si aggrappa a un detto portoghese

Venerdì 27 luglio, il Milan è ancora fermo ad Alvaro Morata. Da settimane i contatti sono avviati per gli altri obiettivi: da Emerson Royal e Fofana, da Pavlovic a Fullkrug fino a Samardzic. Ma nel concreto, col campionato che inizia fra 22 giorni, il Milan è fermo a Morata. Che comunque arriverà il 10 agosto. Poco più di un mese alla fine delle trattative e il Milan 2024/25 è ancora incompleto e il tempo stringe. La squadra intanto è negli States e le uniche novità, si fa per dire, sono i rientri dai prestiti e in alcuni casi destinati a nuova destinazione.

Abbiamo già assistito a campagne acquisti partite a rilento in passato anche se forse mai fino a questo punto se non in alcune stagioni dell'era Berlusconi, ma solo perché non era necessario mettere mano a una squadra già perfetta. Restando alla gestione RedBird abbiamo l'esempio della gestione passata. Premessa, quel Milan necessitava di molti più innesti di quello attuale e la cessione di Tonali al Newcastle ha agevolato la chiusura di alcune trattative. Ma nei fatti Stefano Pioli al 26 luglio si ritrovava una squadra quasi completa. Andiamo nel dettaglio:

Prima dell'apertura ufficiale del mercato il Milan si è già assicurato Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek. Di fatto i rossoneri si presentano già con un mercato più attivo di quello attuale. A luglio vengono ufficializzati cinque giocatori: Luka Romero (6 luglio), Christian Pulisic (13), Tijjani Reijnders (19), Noah Okafor (22) e Samu Chukwueze (27). Il 4 agosto arriva Yunus Musah, la squadra è pronta per l'inizio del campionato e deve solo ritoccare in difesa e soprattutto in attacco. Arriveranno Pellegrino il 22 e Luka Jovic nell'ultimo giorno di mercato, il 1° settembre.

Chi si trova nella posizione peggiore è Paulo Fonseca, che di fatto si trova a fare una preparazione senza aver potuto inserire nessuno. Il giorno della presentazione, il portoghese rispose proprio a MilanNews circa il mercato a rilento con un detto della sua terra: "La fretta è nemica della perfezione". E allora non resta che aspettare